Сприйняття ЄС європейцями погіршилося за останній рік, − Politico з посиланням на опитування

ЄС має серйозну проблему з негативним сприйняттям демократії у країнах блоку перед виборами до Європейського парламенту наступного червня.

Про це пише Politico з посиланням на дані опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos у Франції, Польщі, Хорватії, Італії та Швеції.

У той час як респонденти у цих країнах мають загалом позитивне ставлення до Євросоюзу, лише половина або навіть менше учасників опитування задоволені тим, як працює демократія на рівні ЄС.

Загалом люди набагато частіше вказували, що їхнє сприйняття ЄС погіршилося за останній рік, аніж навпаки.

Результати були особливо жорсткими у питанні про те, чи відчували респонденти вплив на формування політики євроблоку. Найбільше людей вважають, що мають “великий” або “деякий” вплив на ЄС, у Польщі, − понад 20%.

Опитування показало − лідерам ЄС є про що задуматись, пише Politico.

“Називати високопосадовців ЄС «необраними бюрократами» легко, а в деяких випадках і некоректно, оскільки деякі з найвищих посад затверджуються парламентом, а на інші завжди призначають (чиновників, – ред.). Але опитування показує, що виборці відчувають, що вони все менше і менше впливають на те, як працює вся машина в той час, як ЄС все більше і більше впливає на їхні життя”, − зазначає видання.

Аби впоратися саме з цими настроями, більшість партій у парламенті схвалили так звану систему провідних кандидатів або Spitzenkandidat, яка передбачає відбір кандидатів на найвищі посади. Наприклад, відповідно до системи на посаду голови Європейської комісії мав би призначитися головний кандидат від партії, яка отримала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах.

“Але пригадайте, що було минулого разу? Лідери 27 країн-членів ЄС проігнорували Манфреда Вебера і поставили замість нього Урсулу фон дер Ляєн”, − зазначає Politico.

Усі великі політичні партії повідомили POLITICO, що назвуть головного кандидата напередодні виборів. Це включає консервативну Європейську народну партію, яка, як очікується, висуне фон дер Ляєн на другий термін. “Але зовсім невідомо, чи кандидат, який, найімовірніше, переможе в системі Spitzenkandidat, проводитиме традиційну кампанію − чи лідери просто знову обійдуть систему”, − йдеться у тексті.

Законодавство ЄС не передбачає, що сторони повинні обрати головного кандидата на посаду глави виконавчої влади. Але опитування показує, що політика ЄС все більше відривається від життя звичайних європейців і згодом політикам за це потрібно буде розплачуватися.

Більше про Європарламент і вибори до інституції

Наступні чергові вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Європарламент обирається кожні п'ять років громадянами держав-членів ЄС на основі виборчого права через загальне голосування. Разом з Радою ЄС парламент утворює двопалатну законодавчу гілку влади ЄС, і вважається одним із найвпливовіших законодавчих органів світу.

Депутати Європарламенту діляться на партійні фракції. Інституція засідає в Страсбурзі, Брюсселі та Люксембурзі. Зараз у парламенті представлено сім фракцій, а також низка безпартійних делегатів. У своїх рідних країнах парламентарі є членами близько 160 різних партій.

Місця в Європарламенті зазвичай розподіляють пропорційно чисельності населення кожної країни. Наразі в ньому 705 депутатів, але після виходу Великої Британії з ЄС 73 місця залишилися незайнятими. 27 місць були раніше розподілені між 14 найменш представленими країнами ЄС.

У червні комітет Європарламенту з конституційних питань запропонував збільшити кількість місць на 11, розділивши їх між дев'ятьма країнами. Відомо, що Іспанія і Нідерланди отримають по два додаткових місця. Австрія, Данія, Фінляндія, Словаччина, Латвія, Словенія та Ірландія матимуть по одному додатковому місцю.

Хто очолює Європейську комісію