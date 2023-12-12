Європейці загалом відкриті до приєднання України до ЄС. Найбільше підтримують Данія і Польща, – опитування

Згідно з опитуванням, європейці загалом відкриті до ідеї приєднання України до ЄС, попри витрати та ризики, але в кращому випадку без ентузіазму ставляться до перспективного розширення блоку за рахунок Грузії та країн Західних Балкан. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на опитування шести країн-членів ЄС для Європейської раді з міжнародних відносин (ECFR).

Згідно з ним, опитані виявили значну підтримку України, а Молдови і Чорногорії – меншою мірою. Є широка опозиція відносно приєднання Туреччини та прохолодна реакція на перспективу Албанії, Боснії, Грузії, Косово, Північної Македонії та Сербії.

Опитування виявило найбільшу підтримку вступу України в Данії (50%) і Польщі (47%), думки приблизно розділилися в Румунії (32% за, 29% проти), Німеччині (37% за, 39% проти) і Франції (29% за, 35% проти). В Австрії 52% були проти.

Проте 45% респондентів стурбовані тим, що вступ України матиме негативний вплив на безпеку ЄС. 25% вважали, що це посилить безпеку ЄС, тоді як 39% відповіли, що вступ Києва негативно вплине на безпеку їхньої країни.

Фото: The Guardian

Багато європейців не побачили економічної вигоди від українського членства. Тоді як 43% респондентів у Польщі та 37% у Румунії побачили позитивний вплив на економіку ЄС, 54% у Данії та 46% в Австрії передбачили витрати.

Також були побоювання щодо впливу розширення на політичну силу ЄС у світі. Найбільш оптимістичними щодо цього були Польща та Данія, де 43% та 35% громадян вважають, що вступ України матиме позитивний вплив.

Однак в Австрії (42%) та Німеччині (32%) найбільш поширеною була думка, що членство України зменшить політичну силу ЄС у світі, тоді як респонденти у Франції та Румунії розділилися порівну.

ECFR визначив чіткий розрив між "старими" та "новими" державами-членами ЄС щодо розширення. Респонденти в Австрії (53%), Німеччині (50%) і Франції (44%) найбільше вважали, що ЄС не повинен приймати нових членів.

Фото: The Guardian

"Геополітична риторика з Брюсселя маскує глибоке занепокоєння держав-членів щодо потенційних наслідків розширення та широко поширений скептицизм щодо здатності ЄС приймати нових членів", – сказав старший науковий співробітник ECFR Пйотр Бурас.