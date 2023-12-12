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Європейці загалом відкриті до приєднання України до ЄС. Найбільше підтримують Данія і Польща, – опитування

Найменша підтримка вступу України в Євросоюз – у Австрії. 

Європейці загалом відкриті до приєднання України до ЄС. Найбільше підтримують Данія і Польща, – опитування
Фото: EPAUPG

Згідно з опитуванням, європейці загалом відкриті до ідеї приєднання України до ЄС, попри витрати та ризики, але в кращому випадку без ентузіазму ставляться до перспективного розширення блоку за рахунок Грузії та країн Західних Балкан. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на опитування шести країн-членів ЄС для Європейської раді з міжнародних відносин (ECFR).

Згідно з ним, опитані виявили значну підтримку України, а Молдови і Чорногорії – меншою мірою. Є широка опозиція відносно приєднання Туреччини та прохолодна реакція на перспективу Албанії, Боснії, Грузії, Косово, Північної Македонії та Сербії.

Опитування виявило найбільшу підтримку вступу України в Данії (50%) і Польщі (47%), думки приблизно розділилися в Румунії (32% за, 29% проти), Німеччині (37% за, 39% проти) і Франції (29% за, 35% проти). В Австрії 52% були проти.

Проте 45% респондентів стурбовані тим, що вступ України матиме негативний вплив на безпеку ЄС. 25% вважали, що це посилить безпеку ЄС, тоді як 39% відповіли, що вступ Києва негативно вплине на безпеку їхньої країни.

Фото: The Guardian

Багато європейців не побачили економічної вигоди від українського членства. Тоді як 43% респондентів у Польщі та 37% у Румунії побачили позитивний вплив на економіку ЄС, 54% у Данії та 46% в Австрії передбачили витрати.

Також були побоювання щодо впливу розширення на політичну силу ЄС у світі. Найбільш оптимістичними щодо цього були Польща та Данія, де 43% та 35% громадян вважають, що вступ України матиме позитивний вплив.

Однак в Австрії (42%) та Німеччині (32%) найбільш поширеною була думка, що членство України зменшить політичну силу ЄС у світі, тоді як респонденти у Франції та Румунії розділилися порівну.

ECFR визначив чіткий розрив між "старими" та "новими" державами-членами ЄС щодо розширення. Респонденти в Австрії (53%), Німеччині (50%) і Франції (44%) найбільше вважали, що ЄС не повинен приймати нових членів.

Фото: The Guardian

"Геополітична риторика з Брюсселя маскує глибоке занепокоєння держав-членів щодо потенційних наслідків розширення та широко поширений скептицизм щодо здатності ЄС приймати нових членів", – сказав старший науковий співробітник ECFR Пйотр Бурас.

  • Цього тижня політичне рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС має ухвалити Європейська рада. Учора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на міністерській зустрічі в Брюсселі з колегами з Євросоюзу сказав, що рішення щодо України ще не ухвалено і боротьба за нього триватиме на самому засіданні Євроради.
  • Основною перешкодою вважається Угорщина, яка наголошує, що проти початку переговорів про вступ України. Раніше Будапешт уже висловлювався проти прийняття України до НАТО. Президент України провів розмову із угорським прем'єром під час візиту до Аргентини, а Кулеба вчора зустрівся з міністром закордонних справ Сійрято. 
  • У листопаді Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ, однак нагадала, що виконані ще не всі реформи. Йдеться про боротьбу з корупцією, зменшення впливу олігархату та про права меншин (які є проблемним питанням для Угорщини). Ухвалити необхідні закони Україна повинна до березня. Кулеба вчора сказав, що три з чотирьох уже ухвалені, зокрема про права меншин.
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