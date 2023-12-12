Угорщина готова розблокувати 50 млрд євро для України, якщо ЄС розморозить гроші для Будапешта

Угорщина готова зняти своє вето на фінансування Європейським Союзом України в обмін на фінансування для Будапешта, яке ЄС заблокував через відкат демократії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Балаша Орбана, головного політичного радника прем’єр-міністра Віктора Орбана.

“Фінансування ЄС Угорщини та фінансування України — це дві окремі проблеми. Але якщо ЄС наполягає на тому, що фінансування України має надходити зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці дві проблеми стають пов’язаними”, — сказав Балаш Орбан.

Він зазначив, що Угорщина як і раніше виступає проти повного чотирирічного плану допомоги Україні. Будапешт хотів би, аби ЄС запропонував Києву фінансування на один рік без змін до бюджету.

Балаш Орбан сказав, що Будапешт також “розгляне можливість внести свій внесок” у пакет допомоги.

Угорщина хоче, щоб ЄС передав близько 30 млрд євро, які були заморожені минулого року через проблеми верховенства права та хабарництва.

Наразі це фінансування призупинено, доки країна не виконає майже два десятки інших вимог, від забезпечення академічної свободи до захисту прав ЛГБТК і біженців.

Балаш Орбан зазначив, що в рамках переговорів щодо допомоги Україні Угорщина розгляне пропозицію ЄС збільшити фінансування захисту кордонів, а також додаткові субсидії ЄС.

Також Балаш Орбан наголосив, що членство України в ЄС залишається “червоною лінією” для Будапешта. За його словами, ЄС має запропонувати стратегічне партнерство, оскільки Угорщина вважає, що Україна не виконала критеріїв для початку членства. За його словами, уряд хоче, щоб ЄС відклав початок переговорів про вступ, щоб уникнути негативного сигналу Україні.

“Посилання негативного сигналу Україні – це протилежність того, чого хоче Угорщина”, – запевнив Балаш Орбан.

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