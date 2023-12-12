Новий уряд Дональда Туска. Чого чекати Україні?

Восьмирічна епоха правління у Польщі партії «Право і справедливість» завершилася: до влади прийшла коаліція політичних сил на чолі з «Громадянською платформою». Новим прем’єром став ексголова Європейської Ради та очільник уряду Польщі у 2007-2014 роках Дональд Туск .

Новий – старий прем’єр

«Дякую, Польще. Це справді чудовий день не лише для мене, а й для всіх тих, хто протягом багатьох років глибоко вірив, що все піде на краще, що ми проженемо темряву, що ми проженемо зло. І це сталося завдяки вам, ви це зробили. Ви у цій залі, але перш за все мільйони польських жінок та чоловіків, і за це я хотів би вам дуже подякувати», – заявив Туск після голосування у Сеймі за новий склад уряду.

Фото: EPA/UPG

Під час виступу Туск порушив питання безпеки, геополітики та альянсів, наголосивши, що Польща є і буде сильною ланкою в НАТО, а також стабільним союзником США. За його словами, Польща поверне собі позицію лідера ЄС, на яку заслуговує.

Згадав Дональд Туск і про Україну, зокрема в контексті розв’язаної Росією проти неї війни. «Завдання влади – вимагати від Заходу допомоги Україні. Я буду робити це з першого дня. Потрібна щира наполегливість, коли йдеться про інтереси Польщі у відносинах з Україною». «Я думаю, ми всі знаємо, що було б, якби Росія перемогла. І в цій ситуації, у цьому контексті ми, напевно, не можемо і ніхто в цьому залі не має права думати, що вони не знають розміру цієї ставки», – додав польський прем’єр.

Тим часом 14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому візьме участь Дональд Туск. Серед іншого, там обговорять питання початку переговорів про вступ України, а також багаторічну програму підтримки ЄС для нашої країни на суму 50 млрд євро. Зрозуміло, Польща її підтримає. Як втім, робила це і раніше, при попередньому уряді.

Фото: EPA/UPG

Кабінет зі знайомими обличчями

Перше, що кидається у вічі – до складу уряду Дональда Туска увійшли політики, які перебували в його попередньому кабінеті, у 2014-му, ще в часи коаліції «Громадянської платформи» та Польської селянської партії.

Так, очільником Міністерства закордонних справ знову став Радослав Сікорський, який вже обіймав цю посаду у 2007-2014 роках, а нині є депутатом Європарламенту. Новий-старий міністр, має великі досвід та контакти, які прем’єр Туск, вочевидь, знайшов корисними для відновлення відносин Польщі з багатьма міжнародними партнерами, які були дещо зіпсованими за урядування «Права і справедливості», зокрема із Євросоюзом, Німеччиною, Україною.

Фото: EPA/UPG Радослав Сікорський під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі, 11 листопада 2021 р.

При цьому, за час перебування в опозиції Радослав Сікорський, м’яко кажучи, не завжди поводився як досвідчений дипломат. Скажімо, він публічно заявив, що у перші дні повномасштабного вторгнення тогочасна польська влада думала про приєднання українських територій до Польщі – якщо наша держава не вистоїть. І ці його слова активно використовувала російська пропаганда для розпалювання антипольських настроїв в Україні. А минулого року, коли стався вибух на газопроводі «Північний потік», що пролягає дном Балтійського моря, Сікорський у своєму дописі в Twitter припустив, що це справа рук США. Цю заяву як доказ американської залученості показував представник Росії при ООН Небензя.

Опоненти з «ПіС» також закидають Сікорському, що він був активним прихильником «перезавантаження» стосунків з Росією.

Попри це, Дональд Туск запевнив, що разом вони дбатимуть про «позицію Польщі на міжнародній арені та ефективну роботу для України у її війні з Росією».

«Ми вже готуємо візити, за результатами яких будуть дуже конкретні пропозиції», – повідомив прем’єр-міністр.

Міністерство внутрішніх справ очолить Марчин Кервінський – голова політичного кабінету колишньої прем’єрки і спікерки Сейму Еви Копач. Він, зокрема, гостро критикував попередній уряд за бездіяльність у ситуації з блокуванням кордону, кажучи, що перевізникам вартувало б тиснути не на українців, а на власний уряд.

Фото: PAP/Tomasz Gzell Дональд Туск і Марчін Кервінський

Томаш Семоняк, який був міністром оборони в урядах Туска та Копач, стане міністром-координатором спецслужб. На 55-річного Семоняка, одного з найдосвідченіших управлінців у кабінеті, покладена складна роль реформувати спеціальні служби країни.

Новим міністром оборони став лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в попередньому уряді Дональда Туска. Наразі складно спрогнозувати, яким саме буде його керівництво оборонним відомством – Косіняк-Камиш частіше висловлювався з аграрної тематики, аніж з питань оборони. Проте ще перед своїм призначенням, 9 грудня, Косіняк-Камиш повідомив, що контракти, підписані урядом Моравецького після 15 жовтня, підлягатимуть «аналізу та оцінці» і наголосив на важливості інвестування у польську збройову промисловість. На що колишній міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що перегляд угод, про які згадує Косіняк-Камиш, буде рівносильним заяві про їх скасування. У свою чергу Томаш Семоняк заявив, що жодних контрактів уряд не переглядатиме.

Фото: EPA/UPG Томаш Семоняк під час засідання Сейму у Варшаві, 09 листопада 2021 р.

Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі очолив однопартієць Косіняка-Камиша, Чеслав Секерський. І це призначення може бути проблемою для України, адже фермери є базовим електоратом Селянської партії, тому варто чекати такої ж жорсткої позиції щодо українського аграрного експорту.

Фото: Agencja Wyborcza.pl Чеслав Секерський

Підсумовуючи, можемо припустити, що проблеми в комунікації між Києвом та Варшавою залишаться. Однак новий польський уряд точно діятиме більш зважено і не протиставляючи себе керівництву ЄС.