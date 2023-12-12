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Ми вимагатимемо повної мобілізації Заходу для допомоги Україні, − новий прем’єр Польщі Туск

Він додав, що більше не може слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. 

Ми вимагатимемо повної мобілізації Заходу для допомоги Україні, − новий прем’єр Польщі Туск
Фото: EPA/UPG

Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Про це у своїй промові у польському парламенті заявив новообраний прем’єр-міністр країни Дональд Туск, пише The Guardian.

Туск також наголосив на важливості подальшої польської підтримки України. “Про Україну потрібно говорити одним голосом. Це повинно нас об’єднувати. Напад на Україну – це напад на нас усіх”, − зазначив він.

Туск додав, що більше не може слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. 

“Президенту Зеленському вони кажуть, що втомилися від ситуації. Я вимагатиму допомоги Україні з першого дня”, − сказав керівник уряду.

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Водночас він додав, що Польща продовжуватиме захищати інтереси польських фермерів, сигналізуючи, що суперечки Варшави з Києвом не закінчені. “Допомога Польщі для України має вирішальне значення, але разом з тим ми повинні залишатися наполегливими, коли йдеться про інтереси, зокрема, польських фермерів. Ми будемо піклуватися про польські інтереси, працюючи з кожним польським сусідом”, − сказав Туск.

Урядовець далі закликав пам’ятати, що таке війна і що українці борються “за щось надзвичайно важливе”. 

Новий лідер Польщі також підкреслив, що українці хочуть “бути демократичними і законослухняними, як західні країни. І вони зараз за це борються”. 

“За якимось дивним збігом обставин політики, які атакують основи демократії, є антиукраїнцями. Тільки єдиний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності”, − заявив прем’єр-міністр.

Що було раніше

  • Вчора Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска. За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти, жоден не утримався.
  • Націоналістична партія прем’єра Моравецького “Право і справедливість” (ПіС) стала першою на виборах, і президент Анджей Дуда, союзник партії, дав йому першу можливість сформувати уряд. Однак Моравецькому не вистачало голосів для більшості, адже всі інші партії виключили співпрацю з його політичною силою. 
  • Вісім років при владі ПіС були відзначені численними суперечками з Європейським Союзом, зокрема щодо незалежності судової системи, які призвели до замороження мільярдів євро від ЄС для Варшави. Критики заявляють про підірив незалежності судів, перетворення державних ЗМІ на “пропагандистську трубу” та розпалювання упереджень щодо іммігрантів та ЛГБТ-спільноти.
  • Туск заявив, що новий уряд розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом. Йдеться, зокрема, про блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок.
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