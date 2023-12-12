Ми вимагатимемо повної мобілізації Заходу для допомоги Україні, − новий прем’єр Польщі Туск

Він додав, що більше не може слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні.

Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Про це у своїй промові у польському парламенті заявив новообраний прем’єр-міністр країни Дональд Туск, пише The Guardian.

Туск також наголосив на важливості подальшої польської підтримки України. “Про Україну потрібно говорити одним голосом. Це повинно нас об’єднувати. Напад на Україну – це напад на нас усіх”, − зазначив він.

Туск додав, що більше не може слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні.

“Президенту Зеленському вони кажуть, що втомилися від ситуації. Я вимагатиму допомоги Україні з першого дня”, − сказав керівник уряду.

Водночас він додав, що Польща продовжуватиме захищати інтереси польських фермерів, сигналізуючи, що суперечки Варшави з Києвом не закінчені. “Допомога Польщі для України має вирішальне значення, але разом з тим ми повинні залишатися наполегливими, коли йдеться про інтереси, зокрема, польських фермерів. Ми будемо піклуватися про польські інтереси, працюючи з кожним польським сусідом”, − сказав Туск.

Урядовець далі закликав пам’ятати, що таке війна і що українці борються “за щось надзвичайно важливе”.

Новий лідер Польщі також підкреслив, що українці хочуть “бути демократичними і законослухняними, як західні країни. І вони зараз за це борються”.

“За якимось дивним збігом обставин політики, які атакують основи демократії, є антиукраїнцями. Тільки єдиний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності”, − заявив прем’єр-міністр.

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