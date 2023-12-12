Причиною збою в "Київстарі" стала хакерська атака

Компанія стверджує, що персональні дані користувачів не скомпроментовані.

Причиною збою в роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака. Про це повідомили у дописі компанії в X.

"Київстар" запевнив, що надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами. Для розслідування атаки залучили правоохоронців та спеціальні державні служби.

"Станом на зараз, відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані", – йдеться у повідомленні.