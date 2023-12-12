Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
ГоловнаСуспільствоЖиття

Причиною збою в "Київстарі" стала хакерська атака

Компанія стверджує, що персональні дані користувачів не скомпроментовані. 

Причиною збою в "Київстарі" стала хакерська атака
Фото: socialistsanddemocrats.eu

Причиною збою в роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака. Про це повідомили у дописі компанії в X.

"Київстар" запевнив, що надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами. Для розслідування атаки залучили правоохоронців та спеціальні державні служби.

"Станом на зараз, відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані", – йдеться у повідомленні. 

  • Сьогодні вранці в роботі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в Дії, але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо. 
  • У разі термінової потреби зв'язатися з рідними без мобільного зв'язку та Інтернету можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. Крім того, в "пунктах незламності", розгорнутих на базі поліції і ДСНС, повинен бути Інтернет. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies