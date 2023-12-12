Причиною збою в "Київстарі" стала хакерська атака

Причиною збою в роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака. Про це повідомили у дописі компанії в X.
"Київстар" запевнив, що надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами. Для розслідування атаки залучили правоохоронців та спеціальні державні служби.
"Станом на зараз, відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані", – йдеться у повідомленні.
- Сьогодні вранці в роботі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в Дії, але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- У разі термінової потреби зв'язатися з рідними без мобільного зв'язку та Інтернету можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. Крім того, в "пунктах незламності", розгорнутих на базі поліції і ДСНС, повинен бути Інтернет.