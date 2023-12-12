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Командувач Групи сприяння безпеці України Агуто проведе тривалий час у Києві, − NYT

Американський генерал працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом України, щоб “вдосконалити поради, які пропонують Сполучені Штати”.

Командувач Групи сприяння безпеці України Агуто проведе тривалий час у Києві, − NYT
Командувач Групи сприяння безпеці України, американський генерал-лейтенанта Антоніо Агуто
Фото: stripes.com

Командувач Групи сприяння безпеці України, американський генерал-лейтенанта Антоніо Агуто проведе тривалий час у Києві для надання військових консультацій.

Про це пише The New York Times.

Агуто керує підтримкою України з бази у німецькому місті Вісбаден.

За словами американських чиновників, генерал працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом країни, щоб “вдосконалити поради, які пропонують Сполучені Штати”.

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Зазначимо, Білий дім не мав на меті мати військових радників США в Україні на постійній основі. Однак часті ротації генерала Агуто в Києві та з нього змінять цю ситуацію, зазначає газета.

NYT додає, що військові мають намір наступного місяця у Вісбадені опрацювати деталі нової стратегії, яку розробляє Київ та Вашингтон, під час серії військових навчань.

  • Минулого тижня з Агуто під час візиту до США зустрівся очільник Міноборони Рустем Умєров. Умєров також спілкувався з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.
  • Газета The New York Times написала, що американські та українські військові лідери напрацьовують нову стратегію ведення бойових дій, яку ЗСУ могли б почати втілювати на початку наступного року. США хочуть, аби Україна дотримувалася стратегії “утримуй і будуй” і зосередилася на утриманні території, яку вона має, і розвитку своєї здатності виробляти зброю протягом 2024 року. Водночас українські чиновники розглядають стратегії, які базуються на їхніх успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Київ шукає креативних способів вивести Росію з рівноваги за допомогою нападів на збройові заводи, склади зброї та залізничні лінії для транспортування боєприпасів, а також здобуттям символічних перемог.
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