Командувач Групи сприяння безпеці України Агуто проведе тривалий час у Києві, − NYT

Американський генерал працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом України, щоб “вдосконалити поради, які пропонують Сполучені Штати”.

Командувач Групи сприяння безпеці України, американський генерал-лейтенанта Антоніо Агуто проведе тривалий час у Києві для надання військових консультацій.

Про це пише The New York Times.

Агуто керує підтримкою України з бази у німецькому місті Вісбаден.

За словами американських чиновників, генерал працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом країни, щоб “вдосконалити поради, які пропонують Сполучені Штати”.

Зазначимо, Білий дім не мав на меті мати військових радників США в Україні на постійній основі. Однак часті ротації генерала Агуто в Києві та з нього змінять цю ситуацію, зазначає газета.

NYT додає, що військові мають намір наступного місяця у Вісбадені опрацювати деталі нової стратегії, яку розробляє Київ та Вашингтон, під час серії військових навчань.