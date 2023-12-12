Захисники протягом доби відбили 42 атаки на Авдіївському напрямку, – речник Генштабу

Понад 10 атак відбили також на Бахмутському і Мар'їнському напрямках.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Бахмутському напрямкузахисники відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андрівки та Північного.

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають оборону, відбили 42 атаки східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєвєрного і Тоненького, Первомайського та Невельського, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 14 атак російських окупантів. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки, північного-західніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили вісім атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області", – повідомив він.

Протягом доби відбулося 89 бойових зіткнень, ворог завдав 10 ракетних і 18 авіаударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.