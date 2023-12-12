Ексрадник голови АРМА Олени Думи є тіньовим “куратором” агентства, - ЗМІ

Колишній радник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи, Вадим Грона, є тіньовим “куратором” агентства. Він постійно відвідує АРМА та дає вказівки службовцям, але не є його співробітником.
Про це повідомляє Bihus.Info.
Журналісти Bihus.Info протягом кількох тижнів у листопаді-грудні 2023 р. фіксували появу підприємця Вадима Грони в АРМА.
Згідно з офіційними наказами, з 7 липня по 3 жовтня 2023 р. включно підприємець Вадим Грона працював позаштатним радником голови АРМА Олени Думи.
За власним бажанням Грона був звільнений з 4 жовтня, але продовжив регулярно ходити в АРМА, використовуючи електронну картку для проходу в агентство, хоча не повинен мати вільний доступ туди.
Крім того, він без реєстрації проводив у АРМА відвідувачів за власною карткою, і заводив їх до офіційних співробітників агентства.
Журналісти з'ясували, що 5 жовтня Грона покликав в управління менеджменту активів тодішнього начальника Центрального міжрегіонального теруправління АРМА Владислава Романова, та надав йому вказівку, яка стосувалася одного з арештованих активів.
Коли Романов відмовився її виконувати і пішов, Грона наздогнав його на виході з агентства та вдарив. Ця подія потрапила на камери відеоспостереження в АРМА, також її побачив інший співробітник АРМА – Віталій Тесленко. На той час Тесленко обіймав посаду начальника відділу внутрішнього аудиту АРМА. Він відзняв відео нападу з монітору охоронця в приміщенні АРМА.
“Грона… організував робочу зустріч великої кількості керівництва управління менеджменту активів. Чомусь керівник управління менеджменту активів, офіційна посадова особа, державний службовець Олексій Іщенко, він стояв і отримував завдання від Грони. Підлеглі Іщенка теж слухались”, – розповів Романов.
Згодом побитий Романов та Тесленко, який зробив відеозапис удару, були звільнені з АРМА.
Голова агентства Дума пояснила присутність звільненого Грони тим, що той зайшов в АРМА уточнити, як подавати документи в Антикорупційну рада АРМА.
Дійсно, Грона був обраний робочою групою від АРМА в новостворену громадську Антикорупційну раду АРМА, яку створили на додачу до вже існуючої громради АРМА. Тепер Грона заступник голови у цій раді.
Хоча Антикоррада АРМА на момент публікації збиралась лише один раз, Вадим Грона відвідує АРМА буквально щодня.
Що відомо про АРМА
- Кабмін призначив головою АРМА Олену Думу, повʼязану з підозрюваним у держзраді нардепом Деркачем. Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади, починаючи з 2006 року (КМУ, Мінекології, Мінагрополітики, Мін’юст, Фонд соціального страхування та заступник ОДА). Також очолювала профспілкові організації різного рівня.
- 27 вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів підписало з "Укрнафтою" договір про управління активами мережі АЗК Glusco, яка раніше належала проросійському олігарху Віктору Медведчуку.
- До цього мережею управляв "Нафтогаз Ойл Трейдинг", у якого з АРМА стався конфлікт. Нацагентство заявило, що припиняє з ним договори. Мовляв, за результатами проведених камеральних перевірок встановили факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" звинувачення відкинув, зазначивши, що ефективно та прозоро управляє мережею АЗС.
- Суд арештував та передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента ТОВ «Роял Пей Юроп» (Sia Royal Pay Europe), пов’язаної з російським букмекером 1XBET.