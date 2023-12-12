Ексрадник голови АРМА Олени Думи є тіньовим “куратором” агентства, - ЗМІ

Колишній радник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи, Вадим Грона, є тіньовим “куратором” агентства. Він постійно відвідує АРМА та дає вказівки службовцям, але не є його співробітником.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Журналісти Bihus.Info протягом кількох тижнів у листопаді-грудні 2023 р. фіксували появу підприємця Вадима Грони в АРМА.

Згідно з офіційними наказами, з 7 липня по 3 жовтня 2023 р. включно підприємець Вадим Грона працював позаштатним радником голови АРМА Олени Думи.

За власним бажанням Грона був звільнений з 4 жовтня, але продовжив регулярно ходити в АРМА, використовуючи електронну картку для проходу в агентство, хоча не повинен мати вільний доступ туди.

Крім того, він без реєстрації проводив у АРМА відвідувачів за власною карткою, і заводив їх до офіційних співробітників агентства.

Журналісти з'ясували, що 5 жовтня Грона покликав в управління менеджменту активів тодішнього начальника Центрального міжрегіонального теруправління АРМА Владислава Романова, та надав йому вказівку, яка стосувалася одного з арештованих активів.

Коли Романов відмовився її виконувати і пішов, Грона наздогнав його на виході з агентства та вдарив. Ця подія потрапила на камери відеоспостереження в АРМА, також її побачив інший співробітник АРМА – Віталій Тесленко. На той час Тесленко обіймав посаду начальника відділу внутрішнього аудиту АРМА. Він відзняв відео нападу з монітору охоронця в приміщенні АРМА.

“Грона… організував робочу зустріч великої кількості керівництва управління менеджменту активів. Чомусь керівник управління менеджменту активів, офіційна посадова особа, державний службовець Олексій Іщенко, він стояв і отримував завдання від Грони. Підлеглі Іщенка теж слухались”, – розповів Романов.

Згодом побитий Романов та Тесленко, який зробив відеозапис удару, були звільнені з АРМА.

Голова агентства Дума пояснила присутність звільненого Грони тим, що той зайшов в АРМА уточнити, як подавати документи в Антикорупційну рада АРМА.

Дійсно, Грона був обраний робочою групою від АРМА в новостворену громадську Антикорупційну раду АРМА, яку створили на додачу до вже існуючої громради АРМА. Тепер Грона заступник голови у цій раді.

Хоча Антикоррада АРМА на момент публікації збиралась лише один раз, Вадим Грона відвідує АРМА буквально щодня.

Що відомо про АРМА