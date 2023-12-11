Найчисельніші атаки росіян - на Авдіївському, Бахмутському і Мар'їнському напрямках, - Генштаб

За добу на фронті загалом відбулись 73 бойові зіткнення.

Цієї доби найбільш атак росіян відбулося на Авдіївському, Бахмутському і Мар'їнському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Авдіївському наші захисники відбили 36 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському Сили оборони відбили 13 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати росіяни у районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників.

На Лиманському Сили оборони відбили вісім атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

На Запорізькому - три атаки в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

На Куп’янському українські захисники відбили дві атаки в районі Синьківки Харківської області.

Загалом упродовж доби відбулись 73 бойові зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів, пункту управління та артилерійському засобу противника.

Ситуація щодо обстрілів станом на 18.00 11 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Попівка, Порохонь Сумської області; Охримівка, Вовчанськ, Бударки, Плетенівка Харківської області;

на Куп’янському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Георгіївка, Костянтинівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Донецької області;

на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботино, Кам'янське Запорізької області;

на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Продовжують завдавати російським загарбникам вогневого ураження.