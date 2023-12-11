Умєров і міністр оборони Угорщини провели "відверту" розмову

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з угорським колегою Крістофом Шалай-Бобровницьким.
Про це йдеться в дописі Умєрова в соцмережі Х.
Український міністр назвав розмову "відвертою".
Just had a frank phone conversation with my Hungarian colleague Kristóf Szalay-Bobrovniczky.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 11, 2023
Thanked Hungary for its support of Ukraine in demining and medical areas, looking forward to further cooperation. Also invited the Minister to Kyiv.
Умєров повідомив, що подякував Угорщині за підтримку України в розмінуванні та медичній сфері, сподіваючись на подальшу співпрацю. "Також запросив міністра до Києва", - додав глава МОУ.
- Напередодні Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном час інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Зеленський теж назвав цю розмову "відвертою". Кадри розмови потрапили в сюжет на YouTube каналі сенату Аргентини.