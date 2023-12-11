Умєров і міністр оборони Угорщини провели "відверту" розмову

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з угорським колегою Крістофом Шалай-Бобровницьким.

Про це йдеться в дописі Умєрова в соцмережі Х.

Український міністр назвав розмову "відвертою".

Just had a frank phone conversation with my Hungarian colleague Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Thanked Hungary for its support of Ukraine in demining and medical areas, looking forward to further cooperation. Also invited the Minister to Kyiv. — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 11, 2023

Умєров повідомив, що подякував Угорщині за підтримку України в розмінуванні та медичній сфері, сподіваючись на подальшу співпрацю. "Також запросив міністра до Києва", - додав глава МОУ.