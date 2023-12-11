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Умєров і міністр оборони Угорщини провели "відверту" розмову

Українським міністр запросив колегу до Києва.

Умєров і міністр оборони Угорщини провели "відверту" розмову
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з угорським колегою Крістофом Шалай-Бобровницьким.

Про це йдеться в дописі Умєрова в соцмережі Х.

Український міністр назвав розмову "відвертою".

Умєров повідомив, що подякував Угорщині за підтримку України в розмінуванні та медичній сфері, сподіваючись на подальшу співпрацю. "Також запросив міністра до Києва", - додав глава МОУ.

  • Напередодні Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном час інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Зеленський теж назвав цю розмову "відвертою". Кадри розмови потрапили в сюжет на YouTube каналі сенату Аргентини.
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