​​Заяву на "єВідновлення" тепер можна подати через ЦНАПи або нотаріусів

Заяву на отримання допомоги в рамках державної програми "єВідновлення" тепер можна подати не лише в застосунку "Дія", а й через Центр надання адміністративних послуг або нотаріусів.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона нагадала, що відповідний запит неодноразово лунав від учасників публічних консультацій. Багато заявників - люди похилого віку, які не вміють користуватися смартфоном, до того ж мають проблеми з мобільним інтернетом у сільській місцевості.

"Де б не знаходилося пошкоджене житло, для подання заяви підійде ЦНАП будь-якого регіону України. Заяву може подавати не лише власник нерухомості, а й його уповноважений представник. Перед поданням заяви через ЦНАП переконайтеся, що пошкоджене житло зареєстровано в Державному реєстрі речових прав", - пояснила Шуляк.

Можливість подачі заявок через застосунок "Дія" також залишається.

Що таке програма "єВідновлення"