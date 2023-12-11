​​Заяву на "єВідновлення" тепер можна подати через ЦНАПи або нотаріусів

Заяву на отримання допомоги в рамках державної програми "єВідновлення" тепер можна подати не лише в застосунку "Дія", а й через Центр надання адміністративних послуг або нотаріусів.
Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Вона нагадала, що відповідний запит неодноразово лунав від учасників публічних консультацій. Багато заявників - люди похилого віку, які не вміють користуватися смартфоном, до того ж мають проблеми з мобільним інтернетом у сільській місцевості.
"Де б не знаходилося пошкоджене житло, для подання заяви підійде ЦНАП будь-якого регіону України. Заяву може подавати не лише власник нерухомості, а й його уповноважений представник. Перед поданням заяви через ЦНАП переконайтеся, що пошкоджене житло зареєстровано в Державному реєстрі речових прав", - пояснила Шуляк.
Можливість подачі заявок через застосунок "Дія" також залишається.
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Що таке програма "єВідновлення"
- Програма стартувала 10 травня 2023 року. За цей час заяви на допомогу подали більше 62 тис громадян, а 26,5 тис отримали виплати для здійснення ремонту.
- У межах програми компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".
- З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло також почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.
- Крім того, з 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.