​У Гостомелі не відновили 100 пошкоджених осель, бо ексголова адміністрації привласнив будматеріалів на 11 млн грн, - ДАСУ

Сума порушень, виявлених під час ревізії за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 млн грн.

100 пошкоджених осель в Гостомельській громаді лишаються не відновленими, зокрема тому, що ексначальник Гостомельської військової адміністрації привласнив будматеріалів на 11 млн грн.

Про це повідомила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

Зазначається, що сума порушень, виявлених під час ревізії за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 млн грн.

"Жителі Гостомельської громади, яка однією з перших прийняла на себе удар ворога, обурюються, що на відновлення їх житла йдуть значні кошти, проте роботи або взагалі не виконувалися, або лише частково. На жаль, такі випадки підтвердилися. Кошти на відновлення виділялися, підрядники їх оперативно освоювали, «забувши» при цьому виконати свої основні зобов’язання – відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі...", - розповіла Басалаєва.

Крім того, аудиторами на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради встановлено нестачу благодійної допомоги (будівельних матеріалів) на загальну суму 1,2 млн. гривень.

Також голова ДАСУ навела приклади дій недобросовісних підрядників, яким було виділено бюджетні кошти на роботи з відновлення, але вони їх не виконали або виконали не повністю. Зокрема, так сталося з будинками в с.Мощун та Гостомелі. На одному будинку мали відновити дах, а в іншому - встановити вибиті вікна. За документами роботи виконані й оплачені - , а насправді жителі залишилися без заявлених ремонтів. Тільки на ці два об'єкти з міського бюджету було виділено майже 0,5 млн грн.

Мал. Заміна вікон в с. Мощун

Фото: Мал. Заміна покрівлі в селищі Гостомель

Натомість деяким забудовникам Гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 2,9 млн грн при тому, що люди там не проживають та квартири не продані.

"Це лише кілька епізодів з того, що виявили аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад 100 випадків не виконання робіт по відновленню житла мешканців Гостомельської громади", - розповіла Алла Басалаєва.

Наприкінці листопада Держаудитслужба розпочала фінансовий аудит бюджетних витрат Одеси за період з 1 січня 2020 по 30 вересня 2023 року. Зокрема, йдеться про використання коштів на відновлення міських об’єктів, постраждалих у результаті регулярних обстрілів міста, які веде ворог.

Також державні аудитори наразі перевіряють використання муніципальних коштів у Дніпрі, Чернігові, Коростені (Житомирщина), Дубні (Рівненщина), Ківерцях (Волинь), Ромнах (Сумщина), Старокостянтинові (Хмельниччина), Тячеві (Закарпаття), а також с.Поляниця (Івано-Франківщина), с.Славське (Львівщина), с.Бородянка (Київщина).

Крім того, ревізії вже проведено в Чернівцях, Ужгороді, Ірпені, Бучі та Гостомелі.

Нагадаємо, за даними Мінцифри, за пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”. Це - понад 1,8 млрд грн, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги, щоб скоріше відбудувати власний дім.

З 1 серпня розпочався другий етап єВідновлення. Допомогу можуть отримати українці, чиє житло повністю знищено.

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволить отримати виплати українцям, які відновили пошкоджене житло за свої кошти. Третій етап комплексної програми відновлення житла розпочнеться з 1 січня 2024 року.