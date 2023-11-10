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За пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”, – Федоров

Це понад 1,8 млрд грн, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги, щоб скоріше відбудувати власний дім.

За пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”, – Федоров
Фото: Facebook / Aris Messinis

За пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров

“Послуга єВідновлення стартувала в Дії на початку травня. Це найскладніший сервіс з погляду взаємодії держорганів, комісій та банків, але дуже простий для громадян. Усього в кілька кліків подаєте заяву та отримуєте компенсацію за пошкоджене майно”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже надійшло 56,8 тисяч заяв, а 23 219 родин отримали кошти на відновлення свого житла. Це понад 1,8 млрд грн, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги, щоб скоріше відбудувати власний дім.

З 1 серпня розпочався другий етап єВідновлення. Допомогу можуть отримати українці, чиє житло повністю знищено: також подаєте заяву в Дії та отримуєте житловий сертифікат, за який незабаром зможете купити нове житло.

Фото: Telegram/Михайло Федоров

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволить отримати виплати українцям, які відновили пошкоджене житло за свої кошти. Третій етап комплексної програми відновлення житла розпочнеться з 1 січня 2024 року.

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