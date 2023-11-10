За пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”, – Федоров

За пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
“Послуга єВідновлення стартувала в Дії на початку травня. Це найскладніший сервіс з погляду взаємодії держорганів, комісій та банків, але дуже простий для громадян. Усього в кілька кліків подаєте заяву та отримуєте компенсацію за пошкоджене майно”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вже надійшло 56,8 тисяч заяв, а 23 219 родин отримали кошти на відновлення свого житла. Це понад 1,8 млрд грн, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги, щоб скоріше відбудувати власний дім.
З 1 серпня розпочався другий етап єВідновлення. Допомогу можуть отримати українці, чиє житло повністю знищено: також подаєте заяву в Дії та отримуєте житловий сертифікат, за який незабаром зможете купити нове житло.
Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволить отримати виплати українцям, які відновили пошкоджене житло за свої кошти. Третій етап комплексної програми відновлення житла розпочнеться з 1 січня 2024 року.