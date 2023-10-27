Зеленський підписав закон, що дозволить отримати виплати українцям, які відновили пошкоджене житло за свої кошти

Третій етап комплексної програми відновлення житла розпочнеться з 1 січня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10063, який дозволяє здійснювати виплати компенсацій тим, хто за свої кошти відновив пошкоджене росіянами житло.

Це видно з інформації картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У Мінінфраструктури пояснили, що йдеться про третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.

Українці можуть подавати заявки через "Дію", при цьому жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. "За бажанням їх можна додатково надати комісії, але це не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію", - додали у міністерстві.

Виплати першого етапу – ремонти пошкодженого житла вартістю до 200 тисяч гривень – стартували в червні 2023 року. Другий етап передбачає компенсацію за знищене житло. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що українці отримали понад мільярд гривень на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення.

За інформацією глави уряду Дениса Шмигаля, на відшкодування пошкодженого майна було подано більш ніж 50 тис. заявок. Найбільше - в Харківській, Київській та Миколаївській областях.