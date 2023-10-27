В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський підписав закон, що дозволить отримати виплати українцям, які відновили пошкоджене житло за свої кошти

Третій етап комплексної програми відновлення житла розпочнеться з 1 січня 2024 року. 

Зеленський підписав закон, що дозволить отримати виплати українцям, які відновили пошкоджене житло за свої кошти
Фото: t.me/luhanskaVTSA/2035

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10063, який дозволяє здійснювати виплати компенсацій тим, хто за свої кошти відновив пошкоджене росіянами житло.

Це видно з інформації картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У Мінінфраструктури пояснили, що йдеться про третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року. 

Українці можуть подавати заявки через "Дію", при цьому жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. "За бажанням їх можна додатково надати комісії, але це не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію", - додали у міністерстві.

Виплати першого етапу – ремонти пошкодженого житла вартістю до 200 тисяч гривень – стартували в червні 2023 року. Другий етап передбачає компенсацію за знищене житло. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що українці отримали понад мільярд гривень на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення. 

За інформацією глави уряду Дениса Шмигаля, на відшкодування пошкодженого майна було подано більш ніж 50 тис. заявок. Найбільше - в Харківській, Київській та Миколаївській областях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies