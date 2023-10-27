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У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції

За час роботи тимчасового морського коридору експортували майже 700 тисяч тонн зерна.

У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції
Фото: EPA/UPG

У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн аграрної продукції.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, через дунайські порти перевезли майже 2,3 млн тонн, а за час роботи тимчасового морського коридору експортували майже 700 тисяч тонн зерна. 

"Продовжуємо його роботу. Продовжуємо захист та розширення Дунайського кластера", - додав Шмигаль.

Прем'єр також повідомив, що нараіз українські аграрії вже зібрали понад 70 млн тонн зернових, зернобобових та технічних культур.

"Міністерство аграрної політики та продовольства оцінює, що загальний обсяг врожаю цьогоріч складе близько 79 млн тонн зернових та олійних, а це майже на 10% більше, ніж минулого року", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів "Великої Одеси". Відомство заявило, що наразі в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням перебувають 23 судна.

Про те, що "зерновий коридор" продовжить роботу запевнив Президент Зеленський у розмові з британським прем'єром Ріші Сунаком.

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