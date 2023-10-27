Попри всі загрози “зерновий коридор” продовжить функціонувати, – Зеленський під час розмови із Сунаком

Президент України та прем’єр Великої Британії обговорили посилення ППО України та функціонування “зернового коридору”. Зеленський також повідомив, що росіяни під Авдіївкою втратили щонайменше бригаду.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком провели телефонну розмову, під час якої Володимир обговорили, зокрема, посилення ППО України та функціонування “зернового коридору”.

Про це повідомляє Офіс президента. Президент висловив подяку за всю своєчасну й різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті.

“Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду”, – розповів Володимир Зеленський.

Президент України й прем'єр-міністр Великої Британії обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.

Володимир Зеленський поінформував Ріші Сунака про ситуацію в Чорному морі й про дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.

За словами Глави держави, попри всі загрози «зерновий коридор» продовжить функціонувати. Співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.

Лідери також поділилися оцінками ситуації на Близькому Сході й погодилися, що припинення ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.

Сторони також скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб ЗСУ анонсував передачу Великою Британією систем ППО та обладнання для розмінування. Допомога надійде в найближчі місяці.

Також нещодавно Україна спростувала інформацію щодо призупинення зернового коридору: у портах 23 судна. Порти "Великої Одеси" продовжують обробляти судна, які пройшли коридором.