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Росія вивела у Чорне море ракетоносій

Ще один носій крилатих ракет "Калібр" перебуває у Середземному морі.

Росія вивела у Чорне море ракетоносій
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Сьогодні о 8:30 ранку на бойовому чергуванні у Чорному морі перебував один ворожий носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.  

В Азовському морі чергував один корабель росіян, в Середземному морі – три ворожі кораблі. Серед них – носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до восьми ракет.

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Нагадаємо, вчора на чергуванні у Чорному морі перебувало п’ять кораблів ворога, серед них – один ракетоносій. Це підводний човен, оснащений чотирма ракетами типу "Калібр".

25 жовтня у Чорному та Азовському морях російські ракетоносії були відсутні.

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