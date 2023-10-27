Росія вивела у Чорне море ракетоносій

Ще один носій крилатих ракет "Калібр" перебуває у Середземному морі.

Сьогодні о 8:30 ранку на бойовому чергуванні у Чорному морі перебував один ворожий носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі чергував один корабель росіян, в Середземному морі – три ворожі кораблі. Серед них – носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до восьми ракет.

Нагадаємо, вчора на чергуванні у Чорному морі перебувало п’ять кораблів ворога, серед них – один ракетоносій. Це підводний човен, оснащений чотирма ракетами типу "Калібр".

25 жовтня у Чорному та Азовському морях російські ракетоносії були відсутні.