Росія вивела у Чорне море ракетоносій

Сьогодні о 8:30 ранку на бойовому чергуванні у Чорному морі перебував один ворожий носій крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.
В Азовському морі чергував один корабель росіян, в Середземному морі – три ворожі кораблі. Серед них – носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до восьми ракет.
Нагадаємо, вчора на чергуванні у Чорному морі перебувало п’ять кораблів ворога, серед них – один ракетоносій. Це підводний човен, оснащений чотирма ракетами типу "Калібр".
25 жовтня у Чорному та Азовському морях російські ракетоносії були відсутні.