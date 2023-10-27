Збройні сили відбили за добу понад 20 атак росіян на Авдіївському напрямку, – Генштаб

Протягом минулої доби, 26 жовтня, на фронті відбулося майже 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ зранку 611-ї доби широкомасштабної війни РФІ проти України.

Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Авіаційних ударів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжує перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 10 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 18 атак противника.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удар по району зосередження особового складу та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби противника.