Столичні поліцейські вилучили у чоловіка гранату

Уродженець Хмельниччини не зміг пояснити, звідки у нього граната і з якою метою він її зберігав.

Співробітники поліції під час патрулювання Дніпровського району Києва виявили у чоловіка гранату.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

Поліцейські підійшли до компанії відпочиваючих, один з яких занервував.

“Коли справа дійшла до поверхневої перевірки особистий речей, то чоловік повідомив, що на дні його сумки лежить бойова граната”, - розповіли правоохоронці.

Поліцейські викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, чоловіка доставили до управління поліції.

Уродженець Хмельниччини 1982 року народження не зміг пояснити, звідки у нього граната і з якою метою він її зберігав.

Правоохоронці вилучили з місця події гранату РГО та запал до неї.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники поліції Києва затримали чоловіка, який кинув гранату біля багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці в ніч на 19 вересня.