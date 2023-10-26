Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Сьогодні, 26 жовтня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли Сумської області, було зафіксовано 12 вибухів.
Внаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади загинув неповнолітній хлопець 2007 р.н.
Білопільську громаду росіяни також обстріляли з артилерії.
А Середино-Будську та Краснопільську громади окупанти обстріляли з мінометів.
Нагадаємо, російські окупаційні війська ввечері 26 жовтня завдали удару по Херсону. Армія РФ обстріляла житлові будинки Дніпровського району міста.