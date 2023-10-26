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Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів загинув неповнолітній хлопець.

Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 26 жовтня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли Сумської області, було зафіксовано 12 вибухів.

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Внаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади загинув неповнолітній хлопець 2007 р.н. 

Білопільську громаду росіяни також обстріляли з артилерії.

А Середино-Будську та Краснопільську громади окупанти обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ввечері 26 жовтня завдали удару по Херсону. Армія РФ обстріляла житлові будинки Дніпровського району міста.

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