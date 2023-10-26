Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

А Середино-Будську та Краснопільську громади окупанти обстріляли з мінометів.

Білопільську громаду росіяни також обстріляли з артилерії.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Сьогодні, 26 жовтня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Внаслідок одного з обстрілів загинув неповнолітній хлопець.

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