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Росіяни переслідують українських громадян в Криму за патріотичні татуювання

Окупанти затримали 22-річну кримчанку за татуювання у вигляді українського символу.

Росіяни переслідують українських громадян в Криму за патріотичні татуювання
Фото: соцмережі

На території тимчасово окупованого росіянами Криму продовжується переслідування українських громадян.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

“Росіяни продовжують переслідування українських громадян за патріотичні татуювання, адже навіть маленький малюнок на тілі може налякати окупантів, які прекрасно усвідомлюють - патріотизм українців не вийде знищити страхом”, - йдеться у повідомленні. 

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Зокрема, 22-річна кримчанка була незаконно затримана окупантами за татуювання у вигляді українського символу. Загарбники змусили дівчину перекрити тризуб чорним кольором, публічно просити “вибачення” на камеру та сказати, що вона нібито підтримує війну проти України.

Як раніше повідомлялось, на околиці Сімферополя у тимчасово окупованому Криму окупанти затримують для перевірки віруючих біля мечеті.

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