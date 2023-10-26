Українські бійці знищили на Таврійському напрямку два російські самохідні міномети 2С4 «Тюльпан» калібру 240 мм.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, ці міномети призначені для ураження укріплених фортифікаційних споруд.

Також за добу окупанти безповоротно втратили ще 13 танків. Загалом - 49 одиниць військової техніки. Зокрема, 9 ББМ, 10 артсистем, один засіб ППО (ЗРК ТОР), 9 БпЛА, 6 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Крім того, було знищено три склади боєприпасів ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1056 вогневих завдань. Загальні втрати ворога сягнули 460 осіб.

На Таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 763 артобстріли, додав Тарнавський.

За словами командувача, бійці тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними виявилися наступальні дії росіян у районах Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєверного – за минулу добу вдалося відбити 15 атак ворога.

Нагадаємо, станом на 25 жовтня російська армія втратила понад 297 тисяч військових.

Наприклад, за тиждень ворог втратив на Авдіївському напрямку близько трьох тисяч своїх солдатів.