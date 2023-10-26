Сили оборони знищили за добу 810 окупантів та 29 танків ворога, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну по сьогодні ворожа армія втратила близько 297 120 військових. Втрати росіян за минулу добу склали близько 810 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 297 120 (+810) осіб,

танків ‒ 5 141 (+29) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 715 (+18) од,

артилерійських систем – 7 155 (+30) од,

РСЗВ – 834 (+1) од,

засоби ППО ‒ 556 (+2) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 389 (+17),

крилаті ракети ‒ 1 538 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 507 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1 010 (+3).

Нагадаємо, за добу 25 жовтня ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО окупантів.