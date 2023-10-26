Сили оборони знищили за добу 810 окупантів та 29 танків ворога, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну по сьогодні ворожа армія втратила близько 297 120 військових. Втрати росіян за минулу добу склали близько 810 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 297 120 (+810) осіб,
- танків ‒ 5 141 (+29) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9 715 (+18) од,
- артилерійських систем – 7 155 (+30) од,
- РСЗВ – 834 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 556 (+2) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 389 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1 538 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 507 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1 010 (+3).
Нагадаємо, за добу 25 жовтня ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО окупантів.