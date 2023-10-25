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Прикордонники виявили “людину-матрац”, - ДПСУ

Водій вантажівки спробував незаконно вивезти свого сина за кордон. 

Прикордонники виявили “людину-матрац”, - ДПСУ
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) виявили у пункті пропуску “Рава-Руська” людину, яка намагалась незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Супергерої на кордоні: прикордонники виявили людину-матрац”, - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ розповіли, що водій вантажівки спробував незаконно вивезти свого сина за кордон. 

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Він сховав хлопця у спальному відділені та прикрив його ковдрою. 

Зазначається, що Нацполіція дасть оцінку спробі незаконного перетину кордону та іншим супутнім правопорушенням.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Як раніше повідомлялось, 40-річний чоловік намагався сховатися від львівських прикордонників у туалеті потяга. Він намагався виїхати з країни, прихопив із собою револьвер та колекцію монет.

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