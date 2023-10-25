Водій вантажівки спробував незаконно вивезти свого сина за кордон.

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) виявили у пункті пропуску “Рава-Руська” людину, яка намагалась незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Супергерої на кордоні: прикордонники виявили людину-матрац”, - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ розповіли, що водій вантажівки спробував незаконно вивезти свого сина за кордон.

Він сховав хлопця у спальному відділені та прикрив його ковдрою.

Зазначається, що Нацполіція дасть оцінку спробі незаконного перетину кордону та іншим супутнім правопорушенням.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Як раніше повідомлялось, 40-річний чоловік намагався сховатися від львівських прикордонників у туалеті потяга. Він намагався виїхати з країни, прихопив із собою револьвер та колекцію монет.