Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) виявили у пункті пропуску “Рава-Руська” людину, яка намагалась незаконно виїхати за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Супергерої на кордоні: прикордонники виявили людину-матрац”, - йдеться у повідомленні.
В ДПСУ розповіли, що водій вантажівки спробував незаконно вивезти свого сина за кордон.
Він сховав хлопця у спальному відділені та прикрив його ковдрою.
Зазначається, що Нацполіція дасть оцінку спробі незаконного перетину кордону та іншим супутнім правопорушенням.
Як раніше повідомлялось, 40-річний чоловік намагався сховатися від львівських прикордонників у туалеті потяга. Він намагався виїхати з країни, прихопив із собою револьвер та колекцію монет.