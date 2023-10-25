Керівництво ЗСУ провело роботу на одному із пунктів управління Повітряних Сил.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Із начальником Генерального штабу та командувачем Повітряних Сил обговорили ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період”, - написав він.

Валерій Залужний подякував пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕБ, зв’язку та логістики, розвідці Повітряних Сил, які щодня забезпечують результат!

“Із кожним днем наші крила та щит міцніють, із кожним днем – ми ближче до нашої мети”, - підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 19 жовтня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний відвідав Авдіївський та Куп'янський напрямки.