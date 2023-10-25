Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
ГоловнаСуспільствоВійна

Керівництво ЗСУ провело роботу на одному із пунктів управління Повітряних Сил

Зокрема, обговорили прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.

Керівництво ЗСУ провело роботу на одному із пунктів управління Повітряних Сил
Фото: Скріншот з відео

Керівництво ЗСУ провело роботу на одному із пунктів управління Повітряних Сил.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Із начальником Генерального штабу та командувачем Повітряних Сил обговорили ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період”, - написав він.

Підписуйтесь на наш Google News

Валерій Залужний подякував пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕБ, зв’язку та логістики, розвідці Повітряних Сил, які щодня забезпечують результат!

“Із кожним днем наші крила та щит міцніють, із кожним днем – ми ближче до нашої мети”, - підсумував Головнокомандувач  ЗСУ.

Нагадаємо, 19 жовтня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний відвідав Авдіївський та Куп'янський напрямки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies