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Мер Ірпеня анонсував перехід центрального храму громади до ПЦУ

Перехід повністю завершиться після реєстрації нового статуту парафії в КОВА. 

Мер Ірпеня анонсував перехід центрального храму громади до ПЦУ
Фото: Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

Центральний храм Ірпінської громади у Київській області, Свято-Троїцька церква, перейде до Православної Церкви України (ПЦУ).

Про це повідомив мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин.

“Таке рішення ірпінці прийняли сьогодні під час відкритих зборів у приміщенні Ірпінської міської ради. Актова зала вмістила понад 300 людей і майже усі проголосували одностайно”, - написав Маркушин.

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Він уточнив, що перехід повністю завершиться після реєстрації нового статуту парафії в КОВА. 

Після цього очільник ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній призначить настоятеля храму, посаду голови парафії тимчасово обіймає протоієрей Ярослав Ящук.

Маркушин наголосив, що ще з весни минулого року питання про перехід храму піднімалося громадянами та священниками.

Нагадаємо, раніше віряни релігійної громади УПЦ МП Успіння Божої Матері у Житомирській області приєдналися до Православної церкви України. А жителі Бучі, що біля Києва, підтримавши перехід до ПЦУ звернулися до Президента та Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.

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