Громада на Житомирщині перейшла з УПЦ МП до ПЦУ

Парафіяни приєдналися до ПЦУ без попереднього настоятеля.

Віряни релігійної громади УПЦ МП Успіння Божої Матері с. Більківці у Житомирській області приєдналися до Православної церкви України.

Про це повідомив керуючий Житомирсько-Овруцькою єпархією ПЦУ, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій.

“17 серпня 2023 року, в Єпархіальному управлінні Житомирсько-Овруцької єпархії, прийняв представників релігійної громади московського патріархату Успіння Божої Матері с. Більківці Коростишівського благочиння”, - написав Паїсій.

Він уточнив, що таке рішення 16 серпня віряни прийняли одноголосно.

Єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій додав, що парафіяни приєдналися до ПЦУ без попереднього настоятеля.

Нагадаємо, мешканці Бучі, що розташована біля Києва, проголосували за перехід Церкви Почаївської ікони Божої Матері з Московського патріархату до Православної церкви України.

За даними лічильної комісії, з 348 присутніх, "За" перехід проголосувало 337 людей. Проти було 11.