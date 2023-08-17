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Російські окупанти обстріляли шість громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли області.

Російські окупанти обстріляли шість громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 17 серпня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння Сумщини, було зафіксовано 138 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів та артилерії. Артобстрілами було пошкоджено приватний будинок, гараж, баню, сарай, нежитлові будівлі, 2 магазини, автомобіль, газопровід.

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По території Білопільської громади росіяни били з мінометів та протитанкової пушки. Внаслідок мінометного обстрілу було пошкоджено домогосподарство та лінію електропередач.

Свеську громаду обстріляли з гранатометів, а Середино-Будську та Новослобідську - з мінометів.

Крім того, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з мінометів та випустили 12 ракет з вертольоту.

Нагадаємо, сьогодні близько 10 години ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові поранення.

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