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Росіяни укотре спробували відбити втрачені позиції в районі Урожайного на Донеччині, але безуспішно, - Генштаб

Протягом доби відбулись 24 бойових зіткнення.

Росіяни укотре спробували відбити втрачені позиції в районі Урожайного на Донеччині, але безуспішно, - Генштаб
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

На Шахтарському напрямку росіяни укотре здійснили  безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Безуспішними виявилися спроби окупантів наступати в районі Білогорівки Луганської області (Лиманський напрямок), Синьківки  Харківської області (Куп’янський), Богданівки та Білої Гори Донецької області (Бахмутський), Керамік Донецької області (Авдіївський).

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки, що на Донеччині.

Упродовж доби окупанти завдали чотири ракетні та 37 авіаційних ударів, здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах. Було знищено два ворожі ударні гелікоптери Ка-52. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та станцію РЕБ  противника.

Протягом доби відбулись 24 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті станом на 18.00 17 серпня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
  • на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Єліне, Тур’я Чернігівської області; Рожковичі, Іскрисківщина, Угроїди Сумської області та Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Покаляне на Харківщині;
  • на Куп’янському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Петропавлівка, Подоли, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Чернещина Харківської області та Надія Луганської області;
  • на Лиманському загарбники завдали авіаударів у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське Донецької області;
  • на Бахмутському ворог завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Васюківки Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине Донецької області;
  • на Авдіївському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області;
  • на Мар’їнському окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області:
  • на Шахтарському артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області;
  • на Запорізькому противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Новояковлівка, Степове Запорізької області;
  • на Херсонському артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новоберислав, Львове, Понятівка, Микілське, Садове Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Нагадаємо, днями окупанти знову спробували відновити втрачене положення в районі Урожайного, яке українські бійці звільнили від загарбників. Днями у Генштабі повідомили, що українські війська просуваються в напрямку цього населеного пункту на південному фронті.

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