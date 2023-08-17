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КМДА наголосила, що ціни на проїзд у громадському транспорті Києва переглянуть лише після закінчення воєнного стану

Підвищення цін можливе тільки за умов швидкого повоєнного розвитку столиці. 

КМДА наголосила, що ціни на проїзд у громадському транспорті Києва переглянуть лише після закінчення воєнного стану
Фото: t.me/kt20220224

До завершення воєнного стану не буде підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як заявив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, тарифи переглядатимуть лише після перемоги України у війні та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності Києва, зокрема, і громадського транспорту.

"Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також", – сказав Кандибор.

До цього в інтерв'ю "Радіо Київ – 98 FM" директор департаменту  заявив, що після війни потрібно підняти тариф з 8 до 30 грн, а тоді замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт. 

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Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко обіцяв, що до кінця війни вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме. Щоправда, транспорт у столиці дотаційний, тому що собівартість проїзду становить понад 20 грн.

До цього влада Києва розірвала договори з недобросовісним перевізником на чотирьох маршрутах.

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