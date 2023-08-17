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Парламент Швеції схвалив новий пакет допомоги для України

Також Ріксдаг дозволив уряду продати ракети AMRAAM американцям, аби потім їх передали нашій державі.

Парламент Швеції схвалив новий пакет допомоги для України
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Парламент Швеції дозволив уряду надати Україні новий пакет допомоги, до якого увійдуть боєприпаси, запчастини, вантажівки та обладнання для розмінування.

Про це йдеться на сайті Ріксдагу.

Швеція безоплатно передасть боєприпаси і запчастини на суму не більш ніж 1,1 мільярда шведських крон та вантажівки з обладнанням для розмінування на суму не більш ніж 2,15 мільярда крон.

Крім того, Ріксдаг надати шведському уряду можливість продавати у США обмежену кількість ракет AMRAAM. Штати запустили програму викупу старих варіантів цього типу ракет в обмін на те, що самі держави купують нові ракети AMRAAM. Програму спрямували на безоплатну передачу Україні викуплених ракет з метою швидкого посилення української ППО.

Через такий крок обсяг видатків Швеції на оборону та готовність до криз у державному бюджеті збільшиться цьогоріч на 545 мільйонів шведських крон. 

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що уряд Швеції готує Україні 13-ий пакет допомоги. До нього увійдуть боєприпаси до систем Stridsfordon 90 і Archer. Нещодавно шведська компанія Satcube передала Україні власні термінали супутникового інтернету, які можуть використовуватись на деокупованих територіях, де не працюють мобільні та наземні мережі.

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