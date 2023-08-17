​Укргідроенерго і чеська компанія ŽĎAS співпрацюватимуть над реконструкцією та будівництвом ГЕС

Також ідеться про створення на державному рівні стимулів та гарантій для залучення інвестицій та інноваційних технологій в енергетичну галузь.

Укргідроенерго та чеська компанія ŽĎAS підписали Меморандум про співпрацю в реалізації проєктів реконструкції та нового будівництва ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

Переговори з цього приводу відбулися 16 серпня за участі чеського посла Радека Матули, гендиректора Укргідроенерго Ігоря Сироти, заступника голови Ради директорів ZDAS Павела Цеснека та члена Ради директорів ZDAS Петра Гавелка.

Українська та чеська сторони підписали меморандум про співпрацю у форматі онлайн. Метою співпраці є розвиток паливно-енергетичного комплексу України та створення на державному рівні стимулів та гарантій для сприяння залучення інвестицій та інноваційних технологій в енергетичну галузь.

Ігор Сирота відзначив, що українські фахівці готові поділитися з чеськими колегами досвідом щодо роботи в енергетичній сфері під час воєнного стану в країні, а також перейняти досвід Чехії у реалізації інноваційних енергетичних проєктів.

За словами очільника Укргідроенерго, Україні буде потрібна допомога усіх країн, щоб подолати критичну ситуацію в енергетиці.

Нагадаємо, збитки Укргідроенерго від російських обстрілів сягають 40 млрд гривень. Компанія звернулася до ЄСПЛ щодо руйнування Росією Каховської ГЕС. Крім того, у суді вже перебуває справа проти РФ про компенсацію збитків, завданих через війну.