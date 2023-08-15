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Німеччина підтримає 12 українських місцевих ініціатив з відновлення інфраструктури

Загальна вартість проєктів складає 11,45 млн євро.

Німеччина підтримає 12 українських місцевих ініціатив з відновлення інфраструктури
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини профінансує 12 місцевих ініціатив з відновлення інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Загальна вартість проєктів складає 11,45 млн євро. З них 7,6 млн євро буде профінансовано завдяки проєктам “Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів” і ReACT4UA.

Решту 3,85 млн євро профінансують самі гомади.

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Ініціативи будуть підтримані у декількох сферах. Зокрема, 10 проєктів будуть спрямовані на переобладнання комунальних приміщень для приймання місцевих та переміщених представників МСП, а також забезпечення обладнанням ділової інфраструктури (бізнес-центри, коворкінги, громадські простори для роботи тощо).

Ще два проєкти спрямовані на відновлення чи надання електро-, газо-, водопостачання чи інших базових комунальних послуг для бізнес-зон місцевої громади.

Нагадаємо, 14 серпня в Миколаєві розпочали заміну ділянки магістрального трубопроводу ТЕЦ. Цей проєкт став результатом успішного співробітництва міської влади, держави, неурядових організацій та іноземних партнерів — Норвегії та Данії.

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