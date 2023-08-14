У Миколаєві за допомогою іноземних партнерів відновлюють магістральну мережу теплопостачання

Сьогодні, 14 серпня, в Миколаєві розпочали заміну ділянки магістрального трубопроводу ТЕЦ.

Про це повідомила пресслужба міськради Миколаєва.

“Проєкт став результатом успішного співробітництва міської влади, держави, неурядових організацій та іноземних партнерів — Норвегії та Данії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на перехресті вул. Садової та Пограничної мають замінити ділянку трубопроводу завдовжки 130 метрів. Будівельні роботи виконають впродовж серпня-вересня 2023 року.

У міськраді нагадали, що це одна з найбільш проблемних точок у місті. Вартість проєкту склала 9 млн гривень.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська мерія та Норвезька рада у справах біженців підписали меморандум про співпрацю. Для проведення ремонтних робіт обрали 35 бомбосховищ. У них замінять електрику, мережі водопостачання та каналізації.