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Відремонтувати бомбосховища у Миколаєві допоможуть норвежці

Таким чином мають відремонтувати 35 бомбосховищ.

Відремонтувати бомбосховища у Миколаєві допоможуть норвежці
Фото: Олександр Сєнкевич

Миколаївська мерія та Норвезька рада у справах біженців підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Разом із міським Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення фахівці NRC оглянули захисні споруди у багатоквартирних будинках Миколаєва”, - розповів мер міста. 

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Для проведення ремонтних робіт обрали 35 бомбосховищ. 

Також у них замінять електрику, мережі водопостачання та каналізації.

Нагадаємо, влада Миколаєва відновлює роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це відбувається в рамках оновлення тролейбусного парку міста. 

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