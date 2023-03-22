Відремонтувати бомбосховища у Миколаєві допоможуть норвежці

Миколаївська мерія та Норвезька рада у справах біженців підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Разом із міським Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення фахівці NRC оглянули захисні споруди у багатоквартирних будинках Миколаєва”, - розповів мер міста.

Для проведення ремонтних робіт обрали 35 бомбосховищ.

Також у них замінять електрику, мережі водопостачання та каналізації.

Нагадаємо, влада Миколаєва відновлює роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це відбувається в рамках оновлення тролейбусного парку міста.