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Норвегія внесе 250 млн крон у Європейський фонд миру на боєприпаси для України

"Рамкова угода також дає можливість позиціонувати норвезьку промисловість при майбутніх закупівлях", - заявили в Міноборони Норвегії.

Норвегія внесе 250 млн крон у Європейський фонд миру на боєприпаси для України
Фото: Marie Lamo, MoD

Норвегія внесе 250 млн крон у Європейський фонд миру на боєприпаси для України.

Про це йдеться на сайті норвезького Міністерства оборони.

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20 березня глава відомства Бйорн Арільд Грам підписав рамкову угоду з міністрами оборони Європейського Союзу. Завдяки їй Європейське оборонне агентство зможе закуповувати боєприпаси від імені держав-підписантів.

"Угода гарантує, що подальші пожертви для Україну можуть бути повторно отримані відносно швидко у співпраці з іншими європейськими країнами. Це важливий крок, щоб не відставати від темпів пожертвувань в Україну. Рамкова угода також дає можливість позиціонувати норвезьку промисловість при майбутніх закупівлях", - зазначили в Міноборони Норвегії. 

Нагадаємо, 20 березня частина країн-членів ЄС та партнерів на міністерській зустрічі в Брюсселі погодилися спільно закупити і поставити Україні мільйон боєприпасів до 155-мм артилерії.

Міністр оборони України Олексій Резніков на неформальній зустрічі з колегами з ЄС у Швеції повідомляв, що нашій державі необхідно мати 90-100 тисяч боєприпасів калібру 155 мм на місяць, щоб бути готовим відбивати атаки ворога та йти в контрнаступ.

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