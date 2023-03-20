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"Більше боєприпасів до артилерії максимально швидко", – Рада ЄС з закордонних справ обговорила допомогу Україні

Дмитро Кулеба очікує швидких рішень.

"Більше боєприпасів до артилерії максимально швидко", – Рада ЄС з закордонних справ обговорила допомогу Україні

Головною темою засідання Ради ЄС з закордонних справ було постачання боєприпасів Україні. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у твіттері.

"Більше боєприпасів до артилерії настільки швидко, наскільки можливо. Це було основною темою сьогоднішньої Ради ЄС із закордонних справ. Я очікую швидкого ухвалення великих рішень, які зміцнять бойові можливості України", – зазначив він.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що країни Євросоюзу схвалять пропозицію про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Боєприпаси до артилерії є однією з найгостріших потреб України для протидії російській окупації. 

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