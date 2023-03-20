"Більше боєприпасів до артилерії максимально швидко", – Рада ЄС з закордонних справ обговорила допомогу Україні

Головною темою засідання Ради ЄС з закордонних справ було постачання боєприпасів Україні. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у твіттері.

"Більше боєприпасів до артилерії настільки швидко, наскільки можливо. Це було основною темою сьогоднішньої Ради ЄС із закордонних справ. Я очікую швидкого ухвалення великих рішень, які зміцнять бойові можливості України", – зазначив він.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що країни Євросоюзу схвалять пропозицію про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Боєприпаси до артилерії є однією з найгостріших потреб України для протидії російській окупації.