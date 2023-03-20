Україна уважно стежить за візитом президента КНР до Росії, - МЗС

"Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб вона припинила агресивну війну проти України".

Україна уважно стежить за візитом президента КНР Сі Цзіньпіна до Росії.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб вона припинила агресивну війну проти України", - сказав він.

Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України "має бути стрижнем усіх дипломатичних зусиль".

"Ми готові до більш тісного діалогу з Китаєм для відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції Генасамблеї ООН з цього питання", - наголошував міністр.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін під час сьогоднішнього візиту до Москви назвав КНР і РФ "хорошими сусідами та надійними партнерами". Ця поїздка до Росії – перша для Сі за чотири роки. Він також стане першим закордонним лідером, який зустрівся з Путіним після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна.

Китай відкрито не засуджував Росію за її повномасштабне вторгнення для України, а в публічних заявах говорив лише про підтримку міжнародного права. Втім, за даними США, Пекін серйозно розглядав надання Росії летальної допомоги у вигляді зброї та боєприпасів. За даними журналістів, російські війська отримали від Китаю штурмові гвинтівки. США також вважають, що китайські боєприпаси використовувалися Росією в Україні. Поки що незрозуміло, чи передавав їх Москві саме Пекін.

На річницю повномасштабного вторгнення Пекін презентував "мирний план" із 12 пунктів, серед яких – припинення вогню та "скасування односторонніх санкцій". Українська влада стримано відреагувала на ці пропозиції, зазначивши, що серед них є ті, з якими погодитися неможливо. Водночас Київ висловив вдячність Пекіну за те, що він виявив бодай якусь ініціативу.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що реалізувати мирний план Китаю можна за умови капітуляції або виведення окупантів з України.