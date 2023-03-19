UBS викупить проблемний Credit Suisse за понад $2 мільярди, - FT

Найбільший банк Швейцарії UBS погодився купити проблемний Credit Suisse після того, пропозицію збільшили до понад 2 мільярдів доларів. Крім того, влада Швейцарії готова змінити закони країни, щоб обійти голосування акціонерів, оскільки вони поспішають оголосити про угоду до понеділка.

Про це пише Financial Times.

UBS тепер заплатить понад 0,50 швейцарських франків за акцію.

Угода про повний пакет акцій між двома найбільшими банками Швейцарії має бути підписана вже в неділю ввечері, і її ціна буде невеликою за частку ціни закриття Credit Suisse у п’ятницю, майже знищивши акціонерів.

Виконавчий директор Ethos Foundation Вінсент Кауфманн, який представляє інтереси швейцарських пенсійних фондів, які володіють від 3 до 5% Credit Suisse та UBS, розповів, що крок в обхід голосування акціонерів щодо угоди є поганим корпоративним управлінням.

"Я не можу повірити, що наші члени та акціонери UBS будуть раді цьому", - сказав він.

Обидві сторони ведуть дискусії з регуляторами з середи, коли Credit Suisse попросила SNB надати їй екстрену кредитну лінію на 50 мільярдів швейцарських франків (54 мільярди доларів).

SNB, UBS, Credit Suisse і Finma відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що UBS може викупити проблемний Credit Suisse за суму до $1 млрд.

Credit Suisse уже кілька років переслідують проблеми у вигляді скандалів, судових справ, витоків інсайдерської інформації та клієнтських даних, відставок топменеджерів.

У лютому швейцарський банк Credit Suisse заявив, що заморозив на своїх рахунках більше ніж $19 мільярдів російських коштів.