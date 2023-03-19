КНДР запустила четверту за цей тиждень балістичну ракету

Ракетні випробування проходять на тлі спільних навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки.

Північна Корея випустила балістичну ракету малого радіусу дії. Це четверте випробування за тиждень, проведене паралельно зі спільними військомиви навчаннями Південної Кореї та США, пише The Guardian.

"Наші військові виявили одну балістичну ракету малої дальності, випущену з району Тонгчанг-рі в провінції Північний Пхьонган об 11:05 у бік Східного (Японського – Ред.) моря", – заявив у неділю Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Війська штабу перебувають у стані повної готовності у тісній співпраці зі Сполученими Штатами.

Берегова охорона Японії попередила судна про те, щось "схоже на балістичну ракету, яка була запущена з Північної Кореї", водночас зазначивши, що вона, здається, "вже впала".

Сеул і Вашингтон посилили співпрацю в галузі оборони перед лицем зростаючої військової та ядерної загрози з боку Півночі, яка останніми місяцями провела серію дедалі провокаційніших випробувань забороненої зброї.

У 2022 Пхеньян значно активізував випробування ракетного озброєння. 14 березня Пхеньян здійснив тестування ракет на тлі масштабних спільних навчань США та Південної Кореї, що мають назву Freedom Shield. Це найбільші спільні навчання за останні пʼять років.