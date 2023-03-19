Швеція і далі добиватиметься вступу до НАТО, – міністр закордонних справ країни

Уряд виконав свою частину роботи з виконання тристороньої угоди з Туреччиною, яку дві скандинавські країни підписали в червні минулого року, заявив Тобіас Більстрем.

Швеція продовжить зусилля, щоб переконати Туреччину зупинити блокування щодо вступу найбільшої скандинавської країни до оборонного альянсу НАТО.

Про це пише Bloomberg.

Рішення президента Туреччини Реджепа Таїп Ердогана в п’ятницю доручити парламенту ратифікувати фінську заявку розвіяло надії північних країн на паралельний процес вступу. Оголошення Угорщини про те, що вона також планує розглядати заявки окремо, ставить під сумнів терміни вступу Швеції.

Виступаючи перед журналістами в Стокгольмі, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що його уряд виконав свою частину роботи з виконання угоди з Туреччиною, яку дві скандинавські країни підписали в червні минулого року. Більстром додав, що він продовжуватиме виконувати її.

“Швеція зробила те, що обіцяла зробити під час підписання тристороннього меморандуму. Ми не маємо наміру робити ні більше, ні менше, ніж те, що ми пообіцяли”, – сказав міністр.

Червнева угода, яка проклала шлях для запрошення Швеції та Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору, включала зобов’язання північних країн уникати ембарго на постачання зброї Туреччині та робити більше для боротьби з тероризмом. Однак відтоді відносини між Анкарою та Стокгольмом погіршилися, оскільки Туреччина звинуватила Швецію в тому, що вона недостатньо робить для придушення груп, які вона називає терористичними.

Переговори зайшли в глухий кут на початку цього року після того, як опудало Ердогана повісили на ліхтарний стовп у Стокгольмі, а датсько-шведський ультраправий активіст спалив Коран біля турецького посольства.

Тоді як Швеція з того часу перейшла до запровадження жорсткішого антитерористичного законодавства і запобігла щонайменше двом спробам спалення Корану, Ердоган продовжував пов’язувати ратифікацію Швецією з “конкретними кроками”, здійсненими країною.

Раніше в п’ятницю на пресконференції в Анкарі президент Туреччини також повторив свою вимогу до Швеції видати людей, яких Туреччина називає терористами. “Швеція розкрила обійми терористам. Ми дали їм список із приблизно 120 терористів і попросили вислати їх до Туреччини”, – сказав він.

Верховний суд Швеції, який приймає рішення щодо запитів про екстрадицію, відхилив кілька апеляцій Туреччини на різних підставах, зокрема через ризик переслідування.

У грудні суд заблокував екстрадицію Бюлент Кенеса, колишнього головного редактора опозиційної газети Today’s Zaman, яка, як стверджує Туреччина, була пов’язана з рухом гюленістів, який, як вважають, організував спробу державного перевороту в 2016 році. Водночас Швеція принаймні один раз видала особу, яку розшукувала Туреччина.

За словами Більстрема, Туреччина може очікувати, що рішення щодо запитів про екстрадицію “можуть бути як позитивними, так і негативними, враховуючи, що у Швеції є незалежна судова система, яка займається цими питаннями без будь-якої участі уряду”.

Нагадаємо, Ердоган підписав протокол про приєднання Фінляндії до НАТО. Після цього документ внесли до парламенту Туреччини.

У парламенті Угорщини призначили голосування щодо розширення НАТО на 31 березня.