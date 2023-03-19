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В Еквадорі та Перу трапився потужний землетрус. Загинули люди

Більшість жертв – еквадорці. 

В Еквадорі та Перу трапився потужний землетрус. Загинули люди
Фото: скріншот

У Еквадорі та Перу в суботу трапився потужний землетрус, наслідком якого стала загибель щонайменше 15 людей. Розбір завалів продовжується, пише The Guardian.

12 жертв загинули в прибережному еквадорському штаті Ель-Оро і двоє в високогірному штаті Азуай, йдеться в заяві офісу президента. Влада повідомила, що щонайменше 126 людей отримали поранення.

Землетрус торкнувся сходу Еквадору та півночі Перу. Американська геологічна служба повідомила, що його магнітуда склала 6,8 балів у прибережному районі Гуаяс. Центр землетрусу був приблизно в 80 тм на південь від Гуаякіля, агломерація якого налічує понад 3 млн мешканців.

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо сказав, що землетрус "безсумнівно ... викликав тривогу у населення", і в твіттері він попросив людей зберігати спокій. Уряд Еквадору також повідомив про пошкодження медичних центрів і шкіл.

Прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола заявив, що чотирирічна дівчинка померла від травми голови, яку вона отримала під час обвалу свого будинку в регіоні Тумбес, на кордоні з Еквадором.

Одна з жертв Азуаї в андській громаді Куенка була пасажиром автомобіля, розбитого уламками будинку, повідомило агентство з реагування на надзвичайні ситуації Еквадору.

Серія землетрусів цього року відбулася в різних країнах, але найпотужнішими стали катастрофи в туреччині і Сирії. Унаслідок лютневих землетрусів там загинули десятки тисяч людей. Найсмертоноснішим став землетрус 6 лютого, через який у Туреччині та Сирії загинули понад 50 000 людей. Більшість загиблих – громадяни Туреччини. Турецька влада заарештувала 184 людини, підозрюваних у причетності до обвалення будівель під час землетрусів цього місяця. У Сирії через режим було ускладнено доставку гуманітарної допомоги до постраждалого району. 

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