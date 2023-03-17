Ніхто не повинен відчувати, що може діяти безпідставно, – Головний прокурор МКС про ордер на арешт Путіна

Головний прокурор МКС Карім Хан вважає, що колись президента РФ Володимира Путіна можуть судити.

Про це повідомляє CNN.

“Я вважаю, що повідомлення повинно полягати в тому, що основні принципи гуманності зобов’язують усіх. І ніхто не повинен відчувати, що у нього є вільний доступ. Ніхто не повинен відчувати, що може діяти безпідставно, і, безумовно, ніхто не повинен відчувати, що він може діяти та вчиняти геноцид чи злочини. проти людяності або безкарні воєнні злочини”, – сказав Хан.

Він нагадав, що свого часу судили не лише головних нацистських військових злочинців, але є й більш свіжі приклади.

Серед них - колишній президент Югославії Слободан Мілошевич, колишній політик боснійських сербів Радован Караджич, колишній військовий офіцер боснійських сербів Ратко Младич, колишній ліберієць Чарльз Тейлор, колишній прем’єр-міністр)Жан Камбанда з Руанди або колишній президент Чаду Хіссен Хабре.

“Усі вони були могутніми, могутніми особистостями, але вони опинилися в залах суду, поведінку яких розглядали незалежні судді. І це також дає підстави для надії на те, що закон може, яким би важким він не був, закон може бути вищим", - сказав Хан.

Нагадаємо, 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.