Росія засипала Казахстан проханнями допомогти обійти санкції, - Reuters

В останні тижні російські компанії засипали своїх партнерів із Казахстану новими проханнями допомогти обійти західні санкції та імпортувати вкрай необхідні товари, повідомляє Reuters з посилання на джерела.

Після того, як 24 лютого минулого року російські війська вторглися в Україну, Захід запровадив широкомасштабні санкції щодо Росії. Це спонукало Москву шукати обхідні шляхи для імпорту своїх технологій і товарів.

Для продажу тисяч найменувань товарів торговці створили складну мережу ланцюжків постачання через треті країни, щоб уникнути санкцій. Багато товарів ввозять через Туреччину та колишні радянські республіки, кажуть економісти.

Сім джерел видання заявили, що вони стали свідками зростання кількості запитів від Росії щодо допомоги у постачанні всього - від підшипників і деталей для літаків до рідкісноземельних металів.

Два джерела прямо пов'язали підвищений інтерес Росії із повідомленнями про плани Туреччини боротися з транзитом підсанкційних товарів.

"Це означає, що бум тільки починається", - сказав один бізнесмен, який займається зовнішньою торгівлею.

Інший казахстанський підприємець повідомив, що йому запропонували мільйон доларів за допомогу у перевезенні вантажівки з рідкісноземельними металами з Австралії. Усі запити, які йому надходили, він відхилив.

Уряд Казахстану не відповів на запит видання про коментар з цього приводу.

За словами джерел, у росіян дуже довгий список покупок, який включає промислове обладнання, підшипники для залізничної промисловості, передову електроніку, радіообладнання, турбіни, деталі для літаків, сировину і навіть матеріали для банківських карток.

За словами джерел, деякі російські фірми прагнули встановити довгострокові партнерські відносини для обходу санкцій.

За російським законодавством, дотримання західних санкцій є правопорушенням, а порушення санкцій стало прибутковою галуззю для деяких підприємців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен цього місяця закликав країни Центральної Азії дотримуватися санкцій і пообіцяв допомогти їм впоратися зі збитками. Щоправда, представник Центральної Азії, виступаючи перед журналістами у кулуарах візиту Блінкена, сказав, що уряди мало що можуть зробити, аби перешкодити торговцям реекспортувати товари до Росії.

"Я заходжу в офіс європейської компанії і питаю про певне обладнання, вони кажуть, що не можуть його продати, тому що воно може опинитися в Росії", - сказав один казахстанський бізнесмен, який торгує промисловим обладнанням і додав: "Коли я виходжу, мені дзвонить турецька компанія, яка пропонує таке саме обладнання".

Туреччина, союзник НАТО, заявила минулого місяця, що не експортує товари, які можуть бути використані у військових діях Росії після того, як США попередили про експорт хімікатів, мікрочіпів та інших товарів. Анкара також заявила, що не допустить порушення західних санкцій у Туреччині або через неї і робить кроки, аби запобігти цьому.

Нині Росія залишається найбільшим торговим партнером Казахстану. Експорт Казахстану до Росії минулого року зріс на чверть - до $8,8 млрд, зріс і продаж деяких товарів. Наприклад, експорт підшипників подвоївся до $111 млн, як свідчить офіційна статистика.

У той же час Казахстан різко збільшив імпорт комп'ютерів з країн Європи та Тайваню, хоча незрозуміло, скільки з них було потім реекспортовано до Росії.

За словами джерел, іноді навіть закон не порушують. Часто складні елементи включають санкціоновані компоненти, але самі вони не заборонені. Співрозмовники видання додали, що зростання торгівлі настільки різке, що казахстанська митниця перевантажена.

Інше джерело повідомило, що російські банки ввозили через Казахстан обладнання та пластик, необхідні для виробництва банківських карток.

Проте такий бізнес пов'язаний із додатковими витратами. За словами бізнесмена, казахстанські бізнесмени, які перепродують товари в Росію, зазвичай мають право на відшкодування ПДВ у розмірі 12%, але ті, хто переміщує "підозрілі товари", не продають його, щоб не ризикувати усім ланцюжком постачань.

Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що Росія обходить санкції щодо постачання військових технологій через Туреччину, ОАЕ і Казахстан.

За рік повномасштабної війни та санкцій Росія накопичила в офшорах близько $80 млрд тіньових доходів, що конвертовані в готівку, нерухомість та інвестиції у філіали.