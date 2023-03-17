Хвиля прихованих китайських кібератак вразила урядові та бізнес-мережі США, - Google

Спеціалісти зазначають, що атаки представляють новий рівень винахідливості та витонченості з боку Китаю.

Дослідники компанії Google виявили, що спонсоровані Китаєм хакери розробили методи, які обходять звичайні інструменти кібербезпеки та дозволяють їм проникати в урядові та бізнес-мережі та роками непомітно шпигувати за жертвами, повідомляє The Wall Street Journal.

За останній рік аналітики підрозділу Google Mandiant виявили зломи систем, які зазвичай не є об’єктами кібершпигунства. Замість того, щоб проникати в системи, минаючи корпоративний фаєрвол, вони обирають ціллю пристрої на межі мережі (іноді самі фаєрволи) і уражають програмне забезпечення, створене такими компаніями, як VMware Inc. або Citrix Systems Inc. Ці продукти зазвичай встановлені на комп’ютерах, які не мають антивірусів.

Головний технічний директор Mandiant Чарльз Кармакал зауважив, що хакери використовують раніше невиявлені недоліки та представляють новий рівень винахідливості та витонченості. Дослідники пов’язали цю діяльність із підозрюваною хакерською групою China-Nexus.

Кармакал також повідомив, що застосована тактика є настільки прихованою, що масштаби китайського вторгнення в об’єкти США та Заходу, схоже, набагато ширші, ніж відомо зараз.

Зазначається, що Китай постійно заперечував хакерські атаки на підприємства чи уряди в інших країнах і звинувачував у цьому США та їх союзників.

Нагадаємо, у середині лютого в Пентагоні заявили, що знайшли ключові датчики зі збитої китайської кулі. Вони, ймовірно, використовувалися для збору розвідувальної інформації.