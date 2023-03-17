ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Парижі на вчорашніх протестах затримали понад 200 мітингарів

Загальна кількість арештованих протестувальників у країні перевищує три сотні. 

У Парижі на вчорашніх протестах затримали понад 200 мітингарів
Фото: ЕРА/UPG

У Парижі під час учорашніх протестів проти підвищення пенсійного віку затримали 217 мітингарів, пише RTL.

Загалом у французькій столиці участь у вчорашньому протесті взяли близько 6000 людей. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ після того, як деякі протестувальники запалили вогонь на центральній площі Place de la Concorde. 

Мітинги пройшли і в інших містах Франції. У Марселі протестувальники розгромили низку магазинів. Також у Ліоні, Нанті, Ренні, Ліллі та Греноблі відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Загальна кількість затриманих після вчорашніх мітингів у Франції становить близько 317.

Нова хвиля обурення серед французів викликана рішенням президента Еммануеля Макрона проштовхнути пенсійну реформу без голосування в нижній палаті парламенту. Після оголошення про це тисячі протестувальників у різних містах вийшли на вулиці. 

Невдоволення людей викликає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Французька влада наполягає, що це є необхідним заходом для уникнення дефіциту, спричиненого антиковідними обмеженнями та енергетичною кризою. 

Пенсійна реформа обговорюється протягом шести тижнів, і весь цей час французи виступали з протестами, висловлюючи незгоду з підняттям віку виходу на пенсію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також