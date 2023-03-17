У Парижі на вчорашніх протестах затримали понад 200 мітингарів

У Парижі під час учорашніх протестів проти підвищення пенсійного віку затримали 217 мітингарів, пише RTL.

Загалом у французькій столиці участь у вчорашньому протесті взяли близько 6000 людей. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ після того, як деякі протестувальники запалили вогонь на центральній площі Place de la Concorde.

Мітинги пройшли і в інших містах Франції. У Марселі протестувальники розгромили низку магазинів. Також у Ліоні, Нанті, Ренні, Ліллі та Греноблі відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Загальна кількість затриманих після вчорашніх мітингів у Франції становить близько 317.

Нова хвиля обурення серед французів викликана рішенням президента Еммануеля Макрона проштовхнути пенсійну реформу без голосування в нижній палаті парламенту. Після оголошення про це тисячі протестувальників у різних містах вийшли на вулиці.

Невдоволення людей викликає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Французька влада наполягає, що це є необхідним заходом для уникнення дефіциту, спричиненого антиковідними обмеженнями та енергетичною кризою.

Пенсійна реформа обговорюється протягом шести тижнів, і весь цей час французи виступали з протестами, висловлюючи незгоду з підняттям віку виходу на пенсію.