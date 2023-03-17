У Франції в декількох містах тисячі мітингарів вийшли на вулиці після оголошення про те, що пенсійну реформу ухвалять без голосування в парламенті. У Парижі протест був стихійним і почався в центрі міста на центральній площі – Place de la Concorde, пише The Guardian.

Профспілки обіцяли активізувати страйки та вуличні демонстрації.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, намагаючись розігнати натовп у четвер ввечері, коли деякі паризькі протестувальники кидали бруківку. За даними Le Figaro, правоохоронці заарештували 120 людей. Відомо про одного пораненого поліцейського.

Після розгону мітингу деякі протестувальники влаштували пожежі та пошкодили вітрини магазинів на бічних вулицях, повідомили репортери Agence France-Presse. Кілька магазинів були пограбовані під час протестів у Марселі, на півдні країни, тоді як сутички між протестувальниками та силами безпеки спалахнули також у західних містах Нант і Ренн, а також у Ліоні на південному сході.

Опозиційні політики ініціюють вотум недовіри уряду в найближчі 24 години. Чи оголосять його, залежатиме від того, чи об’єднаються поляризовані опозиційні партії. Щоб пройти будь-який вотум недовіри, потрібна підтримка правих "Республіканців", але лідер партії Ерік Чотті заявив, що не підтримає таке голосування.

Макрон не дав публічних коментарів у четвер, але Agence France-Presse повідомило, що він сказав на закритому засіданні кабінету: "Не можна грати з майбутнім країни".

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Законопроєкт про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років обговорювався в парламенті протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування.

Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на ковід.

Плани влади підвищити пенсійний вік спричинили масові протести та страйки.