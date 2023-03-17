Ексімбанк Китаю і нацбанк Саудівської Аравії досягли першої кредитної співпраці у юанях

Вплив грошової одиниці Китаю посилюється у близькосхідному регіоні, де деякі країни зіткнулися зі санкціями з боку Заходу.

Експортно-імпортний банк Китаю (China EximBank) повідомив, що він досягнув першої кредитної співпраці у юанях із національним банком Саудівської Аравії, повідомляє Global Times.

Цей крок продемонстрував зростання ролі юаня на міжнародній арені - від торгових розрахунків до кредитів, відзначив експерт Global Times.

Кошти використають переважно для задоволення потреб торгових проєктів Китаю та Саудівської Аравії, йдеться в офіційному акаунті China EximBank у WeChat.

Співпраця є конкретним проявом реалізації угоди про всеосяжне стратегічне партнерство, яке торік підписали очільники Китаю та Саудівської Аравії.

Це перший випадок співпраці між Ексімбанком Китаю та фінансовими установами Саудівської Аравії, який допоможе полегшити фінансування та торгівлю між країнами та регіонами вздовж маршрутів ОПОШ (ініціативи "Один пояс, один шлях"), а також досягти взаємної вигоди.

Китай і Саудівська Аравія досягли значного прогресу у двосторонньому співробітництві в різних галузях за останні роки.

У 2022 році Аравія залишалася найбільшим постачальником нафти до Китаю. Минулого року обсяг двосторонньої торгівлі досяг $116 мільярдів/

Згідно з митними даними Китаю, імпорт із країни Близького Сходу становив $78 мільярдів, що на 37 відсотків більше, ніж минулого року.

Китайський економіст Дун Денсінь заявив, що міжнародна роль юаня зростає, починаючи з торгових розрахунків та транскордонних інвестицій і закінчуючи кредитами.

У 2022 році розрахунки в юанях з транскордонної торгівлі товарами склали 7,92 трлн юанів (1,15 трлн доларів США), збільшившись на 37,3% у річному обчисленні, а транскордонні розрахунки в юанях за прямими інвестиціями тановили 6,76 трлн., збільшившись на 16,6%. Про це свідчать дані Міністерства торгівлі Китаю за січень.

За словами Денсіня, кредитна співпраця між Ексімбанком Китаю і Національним банком Саудівської Аравії в юанях є "гарним шаблоном для операцій з іншими країнами, особливо в країнах і регіонах уздовж маршрутів ОПОШ.

Вплив грошової одиниці Китаю посилюється у близькосхідному регіоні, де деякі країни зіткнулися зі санкціями з боку Заходу.

Так, центральний банк Ірак заявив у лютому, що планує вперше дозволити торгівлю з Китаєм безпосередньо в юанях, аби спробувати покращити доступ до іноземної валюти.

Нещодавно говорили про збільшення частки своїх національних валют у двосторонній торгівлі Іран і Китай.

Росія та В'єтнам також вирішили використати юань у торгових розрахунках.

Нагадаємо, нещодавно Іран і Саудівська Аравія оголосили про відновлення відносин після посередництва Китаю.