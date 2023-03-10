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​Іран і Саудівська Аравія оголосили про відновлення відносин після посередництва Китаю

Посольства відкриють упродовж двох місяців

Саудівська Аравія та Іран у п’ятницю, 10 березня, оголосили про домовленість щодо відновлення відносин у спільній заяві, підписаній обома країнами та Китаєм і опублікованій державними медіа Саудівської Аравії та Ірану, повідомило видання The Washington Post.

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Домовленість стала результатом переговорів у Пекіні, які почалися в понеділок з ініціативи президента Китаю Сі Цзіньпіна, спрямованої на «розвиток добросусідських відносин» між Іраном і Саудівською Аравією, йдеться в заяві. Китай організував переговори між двома країнами після «бажання вирішити суперечки між ними шляхом діалогу та дипломатії в рамках братерських зв’язків, які їх об’єднують».

Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном у 2016 році після нападу на посольство Саудівської Аравії в Тегерані та його підпалу іранськими протестувальниками, обуреними стратою в королівстві відомого шиїтського священнослужителя шейха Німра Бакра аль-Німра. Він був ключовою фігурою в протестах у Східній провінції, частині Саудівської Аравії, у якій більшість населення становлять шиїти.

З того часу стосунки між двома країнами Перської затоки продовжували погіршуватися. Саудівська Аравія звинуватила Іран у постачанні зброї своїм ворогам хуситам у Ємені, проти яких воює коаліція на чолі з Саудівською Аравією. 

Представники США також вважають, що Іран здійснив напади зі своєї території на нафтові об'єкти в королівстві. Тегеран при цьому заперечує свою причетність до інциденту.

У тристоронній заяві йдеться, що посольства відкриють упродовж двох місяців. 

Нагадаємо, торік Bloomberg повідомляв, що Іран може готувати напад на Саудівську Аравію та інші країни в регіоні в близькому майбутньому. Даними про це королівство обмінялося зі США.

Тим часом Саудівська Аравія заявила про готовність стати посередником у війні Росії проти України.

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